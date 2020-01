A "pior gata do mundo" está para adoção

Ao ínicio, os voluntários do centro de animais julgavam que a gata estava doente, no entanto, chegaram à conclusão que "é só mesmo parva".

Um abrigo de animais em Mitchell, no estado norte-americano da Carolina do Norte, colocou para adoção a “pior gata do mundo”, pode ler-se na publicação de Facebook. “Conheçam Perdita, a gata que não é para os fracos de coração”, escreveram.

Segundo o centro de animais, Perdita“gosta de: ficar a olhar para a nossa alma até que sintamos que não podemos ser felizes outra vez, (…) assustar pessoas, esconder-se em cantos escuros, ser a rainha da casa. (…) Não gosta de: cor de rosa, gatinhos, cães, crianças, as Dixie Chicks, o Natal e abraços"

Ao ínicio, os voluntários do centro de animais julgavam que a gata estava doente, no entanto, chegaram à conclusão que "é só mesmo parva". Apesar de todas as críticas ao feitio do animal, a associação acredita que Perdita só precisa de encontrar um "humano estranho que entenda o seu espaço pessoal".