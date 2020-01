Cristiano Ronaldo e Figo publicaram as mesmas notas de pesar a Kobe Bryant

Considerado um dos melhores atletas de todos os tempos - não só no desporto que praticava - os lamentos pela morte de Kobe Bryant no mundo do basquetebol norte-americano têm sido muitos.

Entre as várias personalidades que quiseram deixar uma mensagem de pesar nas redes sociais, Cristiano Ronaldo foi uma delas. “Muito triste ao saber das devastadoras notícias da morte do Kobe e da sua filha Gianna. O Kobe foi uma verdadeira lenda e uma inspiração para tantas pessoas. Envio as minhas condolências para a sua família e amigos, tal como às famílias de todos os que perderam a vida neste acidente. Descansa em paz, lenda”, escreveu o internacional português na rede social Instagram.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 26 January 2020

Três horas depois da publicação de Cristiano Ronaldo, Luís Figo escreveu no Twitter uma mensagem exatamente igual à do avançado da Juventus, algo que não passou despercebido nas redes sociais e muitas têm sido as críticas. Em Espanha, vários meios de comunicação falam em “revolta” e “escândalo”.