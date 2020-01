Só menos de 2% dos infetados com coronavírus já estão recuperados

Dos quase oito mil infetados, apenas pouco mais de uma centena foram dados como recuperados. O caso mais recente terá sido um dos primeiro a surgir no Vietname. Três últimos testes deram negativo para o coronavírus.

Os dados do novo coronavirus são inegavelmente esmagadores: 170 mortes e 7921 infetados, dos quais apenas 125, 1,58% do total, estão já recuperados, com análises negativas para a doença.

A notícia do caso mais recente chega do Vietname. O cidadão chinês Li Zichao, de 28 anos, foi um dos primeiros casos de coronavírus detetados naquele país, está no hospital há uma semana, mas os três últimos testes acusaram negativo para a doença. Respira e come sozinho, sem necessitar da ajuda de máquinas, segundo o Vietnam Insider.

Já o seu pai, de 66 anos, continua a receber tratamento e a estar em quarentena. Apesar de já não ter febre, de comer sem dificuldade e de os seus órgãos estarem a funcionar de forma normal, ainda precisa de um ventilador para conseguir respirar bem.

Pai e filho foram os primeiros casos do 2019-nCoV no país, que já conta com infetados, desde que a doença foi detetada na cidade chinesa de Wuhan.

Segundo o protocolo, em caso de suspeita de coronavírus, os primeiros testes são feitos um dia depois do aparecimento da febre; se o resultado for negativo, o paciente é submetido a novas análises três dias depois, se a conclusão for a mesma pode receber alta.