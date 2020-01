Mulher rouba 40 vibradores para oferecer às vizinhas

As autoridades conseguiram recuperar ainda metade do material roubado.

Uma mulher roubou 40 vibradores de uma sex-shop em Alicante, Espanha, para oferecer a algumas das suas vizinhas, segundo o jornal espanhol Información de Alicante.

O caso insólito ocorreu no passado dia 23 de janeiro. Durante a entrega de novo material por parte de uma distribuidora, a espanhola, que se encontrava dentro da loja, decidiu levar consigo um pacote avaliado em cerca de 4 mil euros.

Depois de o roubo ter sido reportado pela dona da loja, as autoridades conseguiram identificar a autora do crime através das imagens de videovigilância. A mulher confessou de imediato o roubo e disse ter distribuído os vibradores por um centro de massagens e por algumas das suas vizinhas.

As autoridades conseguiram recuperar ainda metade do material roubado. A história têm-se tornado viral nas redes sociais e a espanhola foi apelidada por muitos de "Robin Hood do prazer".

A autora do crime vai aguardar julgamento em liberdade.