Câmara de Lisboa recebe mais de 3000 candidaturas para 120 casas com rendas acessíveis

Terminou o prazo para a apresentação de candidaturas ao primeiro concurso de rendas acessíveis da Câmara de Lisboa.

No total, são 3170 as candidaturas às 120 casas disponíveis.

O sorteio terá lugar no mês de fevereiro e quem não for contemplado manter-se-á inscrito para um futuro concurso.

Os valores das rendas não podem ultrapassar os 30% do rendimento do agregado familiar (e redução de 2% por cada filho). As casas, de T0 a T4, têm rendas entre os 150 euros e os 800 euros.