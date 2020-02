Porto de Setúbal cresce impulsionado pela indústria automóvel

Contributo do setor automóvel foi decisivo, com o registo da exportação de 220 mil unidades através do porto de Setúbal, ao longo do ano passado. Produção da Autoeuropa foi decisiva.

O ano de 2019 foi marcado pelo signo do crescimento para o porto de Setúbal. Os bons resultados verificaram-se tanto em volume de carga como em número de navios, com especial destaque para a carga roll-on/rol-off (ro-ro), em que foi batido o recorde de movimentação com 347 mil unidades, correspondente a um aumento de 27% face a 2018. Em tonelagem registou-se uma subida de 3,1% relativamente ao ano anterior.

O aumento da movimentação ro-ro foi alavancado pela exportação de 220 mil unidades, ou seja, 63% do total, que reforça o perfil exportador do porto de Setúbal, realçando-se o contributo da Volkswagen, com 85% das unidades produzidas na fábrica da Autoeuropa a serem exportadas através do porto de Setúbal.

Por outro lado, a movimentação de carga contentorizada cresceu 11% em número de contentores face ao período homólogo. Os graneis líquidos registaram, igualmente, um crescimento positivo, na ordem dos 16%, destacando-se o movimento de melaço.