Tirou a carta de condução antes de 2 de janeiro de 2013? Esta noticia é para si

A Guarda Nacional Republicana (GNR) utilizou as redes sociais para alertar os condutores para a revalidação da carta de condução. Numa publicação partilhada no Facebook, esta terça-feira, a força de segurança lembra quando terá de revalidar o documento caso o tenha tirado antes do dia 2 de janeiro de 2013.

“Se obteve a sua carta de condução antes de 2 de janeiro de 2013, deve revalidá-la aos 50, 60, 65 e 70 anos e, a partir daí, de 2 em 2 anos, independentemente da validade averbada na mesma. Não deixe a sua carta de condução caducar!”, alertou a GNR.

Recorde-se que se deixar passar o prazo de revalidação da carta de condução, e conduzir com a mesma caducada, está a cometer uma infração rodoviária.