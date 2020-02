Costa já respondeu às perguntas do juiz Carlos Alexandre sobre Tancos e garante não ter sabido de encenação

Primeiro-ministro respondeu às 100 perguntas do juiz Carlos Alexandre. Leia aqui as respostas.

António Costa já respondeu, por escrito, às perguntas do juiz Carlos Alexandre sobre Tancos e garante que não soube por Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, ou por qualquer outra pessoa, da encenação do achamento das armas roubadas, de acordo com o despacho a que o SOL também teve acesso.

Recorde-se que Carlos Alexandre, juiz de instrução encarregue do caso do furto e recuperação das armas de Tancos, autorizou que o primeiro-ministro respondesse às suas questões por escrito.

O despacho tinha sido transmitido aos advogados presentes na instrução e conta com uma centena de perguntas. O documento foi entretanto divulgado pelo gabinete do próprio primeiro-ministro. "Tendo sido postas a circular versões parciais do primeiro-ministro como testemunha arrolada pelo professor Doutor Azeredo Lopes no chamado 'Caso de Tancos', entendeu o primeiro-ministro dever proceder à divulgação integral das respostas a todas as questões que lhe foram colocadas e que constam do depoimento já entregue ao Tribunal Central de Instrução Criminal", lê-se no comunicado.

De relembrar que a defesa de Azeredo Lopes pediu que o primeiro-ministro fosse ouvido em tribunal enquanto testemunha. Já o Conselho de Estado pediu que António Costa fizesse o seu depoimento por escrito. O juiz Carlos Alexandre sempre defendeu que o seu depoimento fosse realizado presencialmente, mas aceitou que o governante respondesse por escrito.

Já o antigo ministro da Defesa, arguido no processo, foi, esta segunda-feira, interrogado pelo juiz Carlos Alexandre. No tribunal de Monsanto, Azeredo Lopes voltou a negar ter recebido qualquer documento relativo ao roubo das armas e assumiu que teve conhecimento da encenação montada pela Polícia Judiciária Militar para recuperar o material militar roubado, depois de as armas terem aparecido.