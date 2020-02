Jogador do Manchester United não vai viajar para Espanha por causa do coronavírus

O jogador Odion Ighalo, reforço de inverno do Manchester United, não vai viajar com a equipa para o estágio que os red devils vão realizar nos próximos dias em Espanha. E tudo por causa do coronavírus.

Ighalo jogava no Shanghai Shenhua, da China. Como o jogador esteve em território chinês, nos últimos 14 dias, as autoridades britânicas poderiam não autorizar a sua entrada no Reino Unido na viagem de regresso.

Por isso, o clube inglês anunciou que o jogador irá ficar em solo britânico.