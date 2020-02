Militar da GNR sagra-se Campeão Europeu de Jiu-Jitsu

Hugo Marques, militar da Guarda Nacional Republica (GNR), sagrou-se campeão Europeu de Jiu-Jitsu. Conquistou o título em faixa branca, na categoria master 2, na competição que decorreu em Odivelas.

“A Guarda Nacional Republicana congratula-se de ter ao serviço mais um campeão! Entre os dias 20 e 26 de janeiro, o guarda-principal Hugo Marques, Unidade de Intervenção da GNR, sagrou-se Campeão Europeu de Jiu-jitsu, na categoria master 2 (atletas dos 36 aos 40 anos), peso médio (-82,3kg), faixa branca", começa por referir uma publicação da GNR, partilhada no Facebook.

"O Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que decorreu em Odivelas, inserido no programa da Cidade Europeia do Desporto, contou com mais de 5.000 atletas”, realçou a força de segurança.