Benfica alvo de processo disciplinar após pedir árbitros estrangeiros

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Benfica, na sequência de uma denúncia da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). Em causa está a newsletter publicada pelo clube da Luz no site oficial, em que pedia árbitros estrangeiros para os seus jogos e do FC Porto.

De acordo com o Público, o CD analisou o conteúdo da denúncia da associação de árbitros e decidiu assim avançar com a abertura de um processo disciplinar aos encarnados.

Recorde-se que a newsletter do Benfica surgiu após o clássico frente ao FC Porto, do último sábado, em que as águias criticavam a arbitragem liderada por Artur Soares Dias e pediam árbitros estrangeiros até ao fim do campeonato.

Na altura, Luciano Gonçalves, presidente da APAF decidiu responder ao Benfica. "No regulamento existe essa possibilidade, mas se calhar faria sentido também se trouxéssemos dirigentes do estrangeiro para os nossos clubes em Portugal", disse, em declarações à SIC Notícias.