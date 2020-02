Mais de duzentas mortes em 24 horas: Coronavírus atinge maior subida desde o início do surto

O número de vítimas mortais provocadas pelo novo coronavírus, na província chinesa de Hubei, cuja capital é Wuhan, teve um aumento de 242 mortes nas últimas 24 horas, a maior subida desde o ínicio do surto. Até à data, em primeiro lugar estava o dia 10 de fevereiro, onde tinham sido registadas 103 vítimas mortais, menos de metade do recorde atual.

De acordo com as autoridades de saúde locais, na região já foram registadas 1310 mortes pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, até à meia-noite de quarta-feira (hora local), as autoridades registaram mais 14 mil novos casos em Hubei.

Além das vítimas mortais têm sido registados mais casos de pessoas infetadas. A nível mundial existem mais de 60 mil pessoas com o novo coronavírus, das quais mais de 30 mil foram diagnosticadas na província de Hubei. Esta subida, de acordo com as autoridades de saúde locais, deve-se também à adoção de um novo método clínico de diagnóstico mais rápido e que permite aos profissionais de saúde perceber se a pessoa está ou não infetada.

Segundo a Comissão Provincial de Saúde de Hubei, citada pela agência de notícias France-Presse, uma radiografia ao tórax dos casos suspeitos pode ser considerada suficiente para diagnosticar o vírus, em vez de testes padrão de ácido nucleico, o que aumentou a rapidez dos profissionais de saúde no diagnóstico.

"A nossa compreensão da pneumonia causada pelo novo coronavírus está a aprofundar-se e estamos a acumular experiência em diagnóstico e tratamento", sublinharam as autoridades.