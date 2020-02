INEM declarou óbito no local.

Uma mulher com cerca de 80 anos morreu, esta quinta-feira, num incêndio numa moradia que fica perto das instalações da Polícia Judiciária no Porto.

O incêndio, cujo alerta foi dado pouco depois das 13h, já foi dominado, segundo o Correio da Manhã.

No local estiveram os Sapadores e os Bombeiros Voluntários do Porto e a PSP, além do INEM, que declarou óbito da vítima mortal.