Duas alunas do Politécnico de Bragança foram à China e vão ficar em quarentena

Duas alunas de nacionalidade chinesa que estudam no Instituto Politécnico de Bragança foram de férias ao seu país e regressam na próxima terça-feira. Quando chegarem vão ficar 14 dias em isolamento social, segundo o Jornal de Notícias.

A medida, motivada pelo surto de Covid-19, é meramente preventiva, pois nem uma nem outra apresentam quaisquer sintomas. "As alunas não têm quaisquer sintomas, nem estiveram em contacto com pessoas infectadas, que se saiba. Elas não estiveram em Wuhan (a província onde o vírus foi sinalizado pela primeira vez), mas estiveram na China, onde foram de férias. As autoridades de saúde recomendam que no seu regresso a Bragança, fiquem em isolamento", explicou o presidente do Politécnico, Orlando Rodrigues, ao Jornal de Notícias

As duas jovens, com cerca de 20 anos, aproveitaram a pausa entre semestres para irem celebrar o Ano Novo Chinês com a família ao seu país. As alunas já foram informadas e “aceitaram bem” o que lhes foi proposto, acrescentou o responsável.

As jovens terão de ficar num espaço, que já está a ser preparado para o efeito, cedido pelo Instituto Politécnico de Bragança, pois partilhavam apartamento na cidade com outras duas alunas.

Devem chegar a Bragança na próxima semana, num voo que fará escala em Madrid.

O mesmo jornal adianta que o politécnico tem entre dez e doze estudantes chineses, mas só estas duas alunas é que foram recentemente ao seu país de origem.

Recorde-se que o Covid-19, novo coronavírus que foi detetado no final do ano passado na cidade chinesa de Wuhan, já infetou mais de 64 mil pessoas, das quais 1384 morreram. Até ao momento, apenas 7166 doentes foram dados como recuperados.