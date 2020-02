Benfica perde em casa com o Braga

O Benfica perdeu em casa, este sábado por 1-0, com o Sporting de Braga, sob pressão de o FC Porto se aproximar da liderança.

O único golo da partida foi marcado por João Palhinha aos 45+1 minutos.

O Sporting de Braga de Rúben Amorim somou assim o seu nono jogo sem perder. A equipa sobe provisoriamente à terceira posição com 37 pontos.

O Benfica, que somou a segunda derrota consecutiva no campeonato, mantém-se na liderança com 54 pontos, mais quatro que o FC porto, que defronta o Vitória de Guimarães no domingo. Se os dragões ganharem ficam apenas a um ponto dos encarnados.