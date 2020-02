FCP. Marega abandona campo depois de insultos racistas

O avançado do Futebol Clube do Porto exaltou-se perto do final da partida frente ao Vitória SC. Os adeptos do clube vimaranense fizeram comentários racistas que deixaram Marega fora de si. Mesmo contra a vontade dos colegas e do treinador Sérgio Conceição, Marega acabou por abandonar o relvado e foi substituído por Manafá. A partida esteve interrompida durante cerca de dez minutos.

O jogo terminou com a vitória dos dragões por 1-2, ficando agora a um ponto do Benfica que detém o primeiro lugar do campeonato.

Veja o vídeo: