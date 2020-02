Bebé nasce com cara zangada e imagem torna-se viral

Isabela nasceu na semana passada, no Rio de Janeiro. No entanto, apesar de recém-nascida, a sua cara já é conhecida a nível internacional. Tudo porque a primeira fotografia da bebé, depois do parto, é com uma cara muito zangada que se tornou viral nas redes sociais.

Em vez de chorar, como é o habitual nos recém-nascidos, Isabela mostrou-se zangada ao sair da barriga da mãe. E o fotógrafo Rodrigo Kunstamann não perdeu a oportunidade para captar o momento raro.

A mãe de Isabela, Daiane Barbosa diz que ao ver a fotografia pensou que a sua filha já tinha nascido "um meme", conta em entrevista à revista brasil Crescer. Apesar de nunca mais ter voltado a repetir a expressão, Daiane afirma que quando troca a fralda à menina esta fica sempre com rugas na resta.