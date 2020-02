Eutanásia. Rio irá votar a favor da despenalização esta quinta-feira

Rui Rio irá votar a favor da despenalização da eutanásia, esta quinta-feira, no Parlamento, segundo declarações de uma fonte do grupo parlamentar social-democrata à Lusa.

No PSD haverá uma maioria também a votar contra, mas o líder do partido votará a favor. Há pelo menos sete deputados do partido que irão votar a favor de alguns dos diplomas em debate:Rui Rio, Adão Silva, Hugo Carvalho, Duarte Marques, Sofia Matos, André Coelho Lima e Cristovão Norte.

O primeiro vice da bancada, Adão Silva, disse ao i que “vai votar a favor do projeto do Partido Socialista e abster-se nos demais”. Haverá mais casos de votos a favor nalguns projetos e abstenções noutros (como o do deputado Cristóvão Norte, Duarte Marques, Hugo Carvalho, Sofia Matos, André Coelho Lima) e a dificuldade será mesmo cruzar todos os votos para fazer a soma: a favor, abstenção ou contra.

Ao longo dos últimos anos, Rui Rio têm-se mostrado a favor da despenalização da eutanásia. No entanto, depois de se ter reunido com Marcelo Rebelo de Sousa, esta terça-feira, foi questionado pelos jornalistas sobre o seu sentido de voto e disse que não o iria revelar até quinta-feira.