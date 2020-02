Dívida pública fecha 2019 em 118,2% do PIB

A dívida pública na ótica de Maastricht, que é a que conta para Bruxelas, desceu para 118,2% do produto interno bruto (PIB) no final de 2019, divulgou o Banco de Portugal. Em termos absolutos, a dívida pública foi de 249.740 milhões de euros.

Este valor superou as estimativas do Governo que, em dezembro de 2018, acreditava que dívida pública representava 122,2% do PIB.

uanto à dívida pública líquida de depósitos das Administrações Públicas, esta foi de 111,3% em dezembro de 2019, segundo os dados do Banco de Portugal. A previsão do Governo era que se fixasse em 111,5% do PIB, de acordo com o relatório do OE. Em termos absolutos, a dívida pública líquida de depósitos foi de 235.250 milhões de euros.

Para 2020 prevê uma redução para 116,2% do PIB.