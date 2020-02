André Ventura vai oficializar a sua candidatura à Presidência da República no próximo sábado, dia 29 de fevereiro. O evento realiza-se em Portalegre, tendo início às 17h, na Praça da República. O programa, com reservas limitadas a 500 pessoas, vai contar com um jantar de gala e um momento musical onde será ouvido um grupo de cantares. O anúncio, sob o lema “Mudar Portugal”, está agendado para as 22h.