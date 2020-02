Hóspedes de hotel em quarentena passam o dia na piscina

Quase mil pessoas que estavam hospedadas no hotel H10 Costa Adeje, em Tenerife, Espanha, encontram-se em quarentena desde a passada segunda-feira, devido a um médico italiano ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. No entanto, isto não levou a que não aproveitassem ao máximo os luxos oferecidos pelo local.

Stephanie Hannay, uma dos hóspedes, partilhou imagens onde se pode ver várias pessoas a aproveitar a piscina do estabelecimento e a apanhar sol. "Viémos cá para fora, está um dia lindo", refere. “O que é o coronavírus?” brinca.

Na publicação, Stephanie Hannay refere que o hotel ofereceu champanhe a todos os hóspedes.