Homem de 70 anos esfaqueado no peito por outro idoso em Chelas

Um homem de 70 anos foi esfaqueado no peito, no passado dia 16 de fevereiro, em Chelas, Lisboa, por um idoso de 72 anos, na sequência de uma discussão. Passados três dias, a PSP deteve o criminoso, anunciou, esta quinta-feira, a força de segurança, através de um comunicado citado pelo Jornal de Notícias.

O detido ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial e está indiciado por um crime de ofensas à integridade física grave.

De acordo com testemunhas, o agressor utilizou uma arma branca para agredir o homem e "desferiu três perfurações no peito da vítima", segundo as autoridades. Um dos golpes acabou por perfurar o peito da vítima que se encontra em estado grave e a internada no Hospital de São José, em Lisboa, “sob apertada monitorização por força da precariedade e instabilidade da sua condição de saúde".