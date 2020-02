Francisco J. Marques acusado de sete crimes no caso dos emails do Benfica

Além de Francisco J. Marques, também Júlio Magalhães, diretor do Porto Canal, e Diogo Faria, comentador do programa onde os emails foram divulgados, são visados na acusação do MP.

O Ministério Público (MP) acusa Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, de sete crimes, seis de violação de correspondência e um de acesso indevido na sequência da divulgação do conteúdo de emails do Benfica no Porto Canal.

Segundo o Correio da Manhã, além de Francisco J. Marques, também Júlio Magalhães, diretor do Porto Canal, e Diogo Faria, comentador do programa onde os emails foram divulgados, são visados na acusação do MP. Júlio Magalhães é acusado de três crimes de violação de correspondência e Diogo Faria vai responder por dois crimes.

Escreve o mesmo jornal que o Benfica também deduziu acusação particular contra estes três arguidos mas ainda não fez qualquer pedido de indemnização civil, uma vez que considera que os danos “são de tal forma elevados que não são, para já, quantificáveis”.

Recorde-se que, também esta semana, Francisco J. Marques foi suspenso e multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido a publicações feitas na rede social Twitter.