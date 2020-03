Mulher condenada a 33 anos de prisão por matar filho de três anos para ir de férias

Uma mulher de 33 anos, acusada do homicídio do próprio filho, na região de Pula, na Croácia, perdeu, esta semana, o recurso em tribunal com o intuito de diminuir a sua sentença de 33 anos, avançou o jornal Mirror.

Chiara Pasic sufocou o filho de três anos, Denis, com uma almofada, até que este perdesse os sentidos e morresse. Depois desfez-se do corpo, num rio perto da habitação. Tudo com o intuito de ir de férias sem a criança, para a Macedónia. Apesar de ter tentado fingir o desaparecimento do filho, horas depois acabou por admitir o crime às autoridades.

Além da mãe da criança, uma jovem de 15 anos, que ajudou Chiara a segurar a almofada que fez Denis morrer asfixiado também foi considerada cúmplice no crime e irá ficar três anos num centro de detenção juvenil, em Pozega, no leste da Croácia.