Michael Bloomberg desiste da corrida à Casa Branca para apoiar Biden

Michael Bloomberg anunciou, esta quarta-feira, que desistiu de obter a nomeação da candidatura presidencial do Partido Democrata, depois de ter apenas ganho a Samoa Americana na "super terça-feira". O multimilionário, cuja campanha era completamente auto-financiada (gastou 500 milhões de dólares), afirmou também que irá apoiar Joe Biden, ex-vice-presidente dos EUA.

“Há três meses, entrei na corrida para derrotar Donald Trump. Hoje, saio pela mesma razão. Derrotar Donald Trump começa por nos unirmos ao candidato que tem as melhores hipóteses para o fazer. Claramente, é o meu amigo e grande americano Joe Biden”, escreveu Michael Bloomberg no Twitter.

O antigo presidente da Câmara de Nova Iorque acredita que Joe Biden tem mais hipóteses que o senador do Vermont Bernie Sanders de conseguir derrotar o atual Presidente dos Estados Unidos, nas eleições presidenciais de novembro.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75