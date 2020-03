A cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom estão à espera do seu primeiro filho em comum.

A revelação foi feita por Katy Perry, esta madrugada, com a divulgação do videoclipe da nova canção Never Wore White, onde se pode ver a barriga saliente da cantora.

A revista Elle escreve que Katy Perry terá admitido aos seus seguidores, num direto no perfil de Instagram, que este é o segredo que guardou durante mais tempo.