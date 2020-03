Joacine elogia André Ventura: "É um homem que nunca me maltrata, cordialíssimo" | Vídeo

Joacine Katar Moreira esteve, esta quinta-feira, no programa ‘5 Para a Meia-Noite’, da RTP1. A deputada não inscrita esteve à conversa com Filomena Cautela e acabou por falar de André Ventura, admitindo que até tem uma boa relação com o deputado único do Chega.

“Cumprimentas o André ventura?”, questionou Filomena Cautela. “Obviamente que sim”, respondeu imediatamente Joacine.

“Tipo bom dia boa tarde? E só?”, quis saber a apresentadora.

Visivelmente animada, a deputada acabou por confessar que André Ventura é “cordialíssimo”. Uma resposta que não era expectável, tendo em contas as várias polémicas protagonizadas entre os dois deputados.

“Ele é um homem com uma imagem muito elaborada mediaticamente e a seguir, individualmente, o indivíduo tem outra imagem, há ali alguma esquizofrenia .. não se sabe muito bem”, disse entre gargalhadas.

“É um homem que nunca me maltrata, cordialíssimo comigo”, acrescentou, revelando depois que André Ventura também é “irónico” e chegou mesmo a convidar a deputada não inscrita para se juntar ao Chega, depois de esta deixar de fazer parte do Livre.

“Ele ainda me dizia: ‘Oh Joacine se o seu partido não a quiser venha para o Chega, ainda há espaço”, contou.

“Ele disse isso?”, questionou a apresentadora, visivelmente surpreendia.

“Disse-me: ‘Venha para o Chega’. E eu disse: 'acho que os meus eleitores amam-me tanto ... é melhor não'”, revelou, entre risos.

“A seguir vem online: ‘Ela que vá para a terra dela’... e pessoa fica assim um bocado... né”, acrescentou.

Veja o momento.