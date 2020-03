Pânico em cidade espanhola por causa de um leão à solta que afinal era um cão

A Polícia Local da cidade de Molina de Segura, na região de Murcia, em Espanha, viu-se obrigada a tranquilizar a população que jurava ter visto um leão a rondar a zona. Afinal era apenas um cão.

Segundo a publicação no Twitter da Polícia Local de Molina de Segura, divulgada este domingo, forma muitos os telefonemas de pessoas alarmadas com a presença de um animal à solta na cidade.

A maioria jurava que se tratava de um leão, mas hove também quem não quisesse comprometer-se e referisse apenas “um animal esquisito”.

"Finalmente passamos pelo leitor de microchips e verificámos que era um cão e já identificámos o proprietário", esclareceram os agentes no twitter, onde também publicaram a fotografia do animal que causou o pânico.

Afinal tudo não passava de uma tosquia criativa, a forma como o pelo do animal foi cortado fazia com que realmente se parecesse com um leão e não um simples cão. Os alertas começaram a chegar no sábado, mas foi no domingo que se intensificaram.

As autoridades não conseguiram deixar de reagir ao incidente insólito com humor.