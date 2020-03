Ruanda não tem casos de Covid-19 mas ninguém entra nos autocarros sem lavar as mãos | Vídeo

O Covid-19 continua a espalhar-se pelo mundo, levando os países a tomar medidas para combater o surto. No Ruanda não há registo de pessoas infetadas, no entanto, há várias medidas de prevenção para impedir o contágio.

Na cidade de Kigali foram definidas novas regras antes do embarque nos transportes públicos. Segundo o New Times Rwanda, uma empresa de autocarros instalou lavatórios portáteis numa estação para que os passageiros lavem as mãos antes de entrar nos autocarros.

Mas as medidas não ficam por aqui. O Governo daquele país proibiu ainda eventos que reúnam muitas pessoas, como concertos ou eventos desportivos, e tem uma equipa médica no aeroporto que trabalha para controlar cada passageiro, um por um.

SEEN IN KIGALI: To prevent the risk of #Coronavirus outbreak, passengers at the Kigali Bus Park have to wash their hands before getting onto buses.#Rwanda has recorded NO case of the epidemic but the country has stepped up vigilance. pic.twitter.com/tb7cfUNj7K