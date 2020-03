Piloto ao serviço da TAP infetado com Covid-19

Um piloto da White Airways, uma companhia área portuguesa que opera aviões ATR e que presta serviço em algumas rotas da TAP de curta distância está infetado com Covid-19. O homem, de nacionalidade espanhola, estava ao serviço da TAP Express e depois de ter realizado o voo TP1007 Madrid-Porto esta terça-feira, foi diagnosticado, no mesmo dia, com teste de coronavírus positivo pelo Hospital de São João, no Porto.

"O comandante está com um estado de saúde estável e tanto a TAP como a White estão a prestar todo o apoio necessário ao colaborador da White Airways e restante tripulação", pode ler-se num comunicado enviado à redação. "As autoridades de saúde foram imediatamente contactadas pela UCS, Unidade de Saúde do Grupo TAP, e todos os procedimentos estão a ser cumpridos", acrescentam.

Segundo a companhia aérea portuguesa, não existe risco de contágio para os passageiros, "já que o sistema de ventilação do cockpit é independente do resto da cabina".

O co-piloto e a chefe de cabina que trabalharam com o comandante neste dia estão em isolamento e a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

O avião, um ATR 72, foi submetido a todos os procedimentos de higienização e desinfeção previstos nos planos de contingência, após o que a aeronave foi libertada para serviço pelas autoridades de saúde.