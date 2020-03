Carlos Alexandre manda arrestar todos os bens de Isabel dos Santos

É a machadada final. O juiz Carlos Alexandre determinou o arresto de todos os bens da empresária Isabel dos Santos em Portugal, no âmbito do processo que corre na Justiça de Angola. O i sabe que a decisão foi tomada no cumprimento de um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido no passado dia 5.

Leia aqui o artigo na íntegra