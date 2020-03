Vídeos mostram italianos de quarentena a cantar nas varandas

O Covid-19 foi declarado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e neste momento já chegou a mais de 120 territórios em todo o mundo. Itália, que viu o número de casos subir a pique, é um dos países que mais tem sofrido devido ao novo coronavírus. Depois de o Governo italiano decretar quarentena obrigatória, tornam-se agora virais vários vídeos que mostram os moradores, à janela, a cantar.

Juntos a cantar. Sejam as canções que todos conhecem, cânticos de futebol, ou clássicos populares, este é o verdadeiro significado do provérbio: "Quem canta, seus males espanta".

Itália é o segundo país como mais casos de Covid-19 a seguir à China. Esta sexta-feira, mais de 15 mil pessoas tinham sido infetadas e o número de vítimas mortais era já superior a mil.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov