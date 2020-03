Heidi Klum diz que tem sintomas de coronavírus mas não consegue realizar teste

Heidi Klum partilhou com os seus seguidores que está com sintomas do novo coroanvírus. A modelo alemã disse que tem tido febre, calafrios e tosse. Contudo, não consegue realizar o teste para saber se tem ou não Covid-19.

A também apresentadora contou que começou a sentir doente na terça-feira, antes de gravar o programa ‘America’s Got Talent’. Esta sexta-feira revelou que não conseguiu realizar o teste ao Covid-19.

"Espero que seja apenas uma constipação. Adorava ter feito o exame ao coronavírus, mas já não há nenhum. Tentei dois médicos diferentes, simplesmente não consigo arranjar um teste", afirmou a modelo, de 46 anos, no Instagram.

Recorde-se que os Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira o desenvolvimento de kits de diagnóstico rápido para o novo coronavírus, depois de pessoas em todo o país relatarem que não podem despistar a doença devido à falta de testes.

As autoridades americanas foram criticadas por atrasos na entrega de kits de teste, que, segundo vários especialistas de saúde, levaram o vírus a espalhar-lhe pelos EUA.