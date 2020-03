Depois de elogios a Costa, foi a vez de Cristina Ferreira falar sobre Marta Temido: "Nem deve dormir"

A ministra da Saúde, Marta Temido, está no centro das atenção, numa altura em que Portugal enfrenta a pandemia de Covid-19. Cristina Ferreira tem dado a sua opinião sobre a forma como o país tem lidado com o problema e, depois dos elogios ao primeiro-ministro, António Costa, a apresentadora fez agora declarações sobre Marta Temido.

"Eu sei que é fácil e legítimo apontarmos o dedo a quem nos dirige neste momento. Quando recebi a ministra da saúde em casa, estávamos todos longe de imaginar o que aí vinha. Nesta conversa percebemos o seu percurso até ao cargo. E nenhum de nós tem noção do que é estar agora no lugar dela. Tenho apenas uma certeza: quer o melhor de todos e para todos. E nem deve dormir", escreveu a apresentadora na legenda de uma imagem onde surge ao lado da governante, partilhada no Instagram.