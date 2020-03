Sociedade

16 de março 2020

Está em casa com os seus filhos? Estes dez conselhos são para si | Vídeo

Escolas fechadas não é sinónimo de férias e os alunos devem manter as rotinas escolares em casa. Para ajudar, o Ministério da Educação lançou esta segunda-feira um vídeo com dez conselhos para os pais que estão em casa com os filhos.