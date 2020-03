Pela primeira vez desde 1954, Fórmula 1 não vai passar pelo Mónaco

O Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 foi esta quinta-feira definitivamente cancelado devido à pandemia do novo coronavírus.

Depois de a Federação Internacional do Automóvel ter anunciado hoje o adiamento das corridas dos Países Baixos, Espanha e Mónaco, a Fórmula 1 confirmou que o Mónaco não irá receber a prova pela primeira vez desde 1954.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will not take place in 2020, announces @ACM_Media



It is the first time since 1954 that F1 will not race in the Principality #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/HtS2md4Iq4