George R.R. Martin. ‘Estamos todos a viver num livro de ficção científica’

“A situação nos Sete Reinos é bastante sombria, mas talvez não tanto como se pode tornar aqui”. As palavras são de George R.R. Martin, autor do fenómeno A Guerra dos Tronos, que em tempos de quarentena se tem dedicado ao sexto livro da saga. “Tenho passado mais tempo em Westeros que no mundo real, a escrever todos os dias”, revelou o autor no seu site oficial.

George R.R. Martin, de 71 anos, dirigiu-se aos seus leitores numa mensagem intitulada de “Dias Estranhos”, confessando que nunca tinha experienciado ao longo da sua vida um momento similar ao que todos atravessamos devido à pandemia. "Embora já seja ancião, não me recordo de viver nada parecido com as últimas semanas”, confidenciou. “Ao ver as notícias, não consigo evitar o sentimento de que estamos todos a viver num livro de ficção científica”.

Há oito anos que os fãs esperam um novo volume, e é em torno desse novo livro, The Winds of Winter, que o autor tem passado os últimos tempos a partir da sua casa, no Novo México. "Estou consciente de que faço parte da população mais vulnerável, devido à minha idade e condição física, mas estou bem e estamos a tomar todas as precauções (….). Nem me aproximo da cidade e não recebo ninguém”, clarificou.