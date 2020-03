Polícia canta e dança para pessoas que estão a cumprir quarentena

Na segunda semana de quarentena, as autoridades peruanas decidiram cantar e dançar para a população que está a cumprir com as normas decretadas pelo Governo no combate à covid-19. E o momento está a tornar-se viral na internet.

A situação ocorreu em Barranco, Lima. Vários agentes reuniram-se, levaram consigo microfones e cartazes, e começaram a cantar enquanto dançavam uma coreografia preparada. "Viemos animar-te esta manhã, viemos lembra-te que juntos vamos conseguir esta pandemia", afirma uma agente.

O empresário de futebol Elio Casareto partilhou o momento no Twitter. "Preciso de uma explicação", escreveu, questionando o governo peruano e as autoridades.

Existem 480 casos do novo coronavírus confirmados no Peru. Há já registo de 9 vítimas mortais.