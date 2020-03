É já na madrugada deste domingo, dia 29 de março, que a hora muda para o regime de verão.

À semelhança do que acontece em toda a União Europeia, Portugal vai adiantar os relógios. Por isso, não se esqueça, quando for 01h00 da madrugada, em Portugal Continental e na Madeira, deve alterar a hora para as 02h00.

Já no arquipélago dos Açores, a mudança é feita às 00h00 de domingo, passando para as 01h00.