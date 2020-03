Anónima deixa refeições gratuitas na rua durante pandemia de covid-19

Uma mulher cuja identidade não foi revelada do estado norte-americano de Maryland, está a deixar todos os dias, numa banca de rua improvisada, várias refeições gratuitas. Um gesto que se está a tornar viral, numa altura em que o mundo luta contra a pandemia de covid-19.

"Para quem precisar... vou deixar alguns almoços saudáveis nesta mesa caso esteja com fome e precise de comer", diz uma placa, de acordo com o Capital Gazette. “Feito com amor por uma mãe do bairro numa cozinha limpa e higienizada", acrescenta.

Kimberly Gussow, uma habitante de Severna Park, onde se encontra a banca, contou que foi uma das pessoas que aproveitou a oportunidade e pegou algumas sandes, laranjas e lanches de frutas para os filhos. A mulher está a trabalhar a partir de casa e conta que está a economizar para sobreviver.

"Acho ótimo que toda a gente esteja a esforçar-se para ajudar da maneira que puder", disse. "Pode não ser uma boa hora, mas obriga toda a gente a desacelerar e a reavaliar".