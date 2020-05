Em 24 horas registaram-se quase 10 mil recuperados em Portugal

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou, este domingo, que 1.316 pessoas já morreram de covid-19, desde o início do surto no país.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 14 óbitos, que representa um aumento de 1,08%, e 152 novos casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 30.623.

O número de doentes recuperados passou de 7.705 para 17.549, um aumento de 9.844 casos de pessoas curadas.

Internadas estão agora 536 pessoas, das quais 78 estão em unidades de cuidados intensivos.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.115 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 26.082 contactos.

Atualmente, há seis concelhos com mais de mil casos de contágio, Lisboa continua a ser o que tem maior número de infetados com 2.177 diagnósticos positivos, segue-se Vila Nova de Gaia com 1.552, o Porto com 1.347, Matosinhos com 1.269, Braga com 1.209 e Gondomar com 1.077.

Veja o perfil dos casos confirmados

295 meninos e 284 meninas com menos de 10 anos;

458 rapazes e 535 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.745 homens e 2.162 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.000 homens e 2.545 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.119 homens e 3.042 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.054 homens e 3.069 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.577 homens e 1.820 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.186 homens e 1.312 mulheres entre os 70 e os 79;

1.429 homens e 2.991 mulheres casos com mais de 80 anos.

12.863 casos do sexo masculino e 17.760 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

27 homens e 12 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

75 homens e 40 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

148 homens e 105 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

383 homens e 510 mulheres com mais de 80 anos.

643 óbitos do sexo masculino e 673 do sexo feminino

Consulte o boletim na íntegra.