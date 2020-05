João Félix lesionou-se no joelho esquerdo e, por isso, não treinou esta segunda-feira. O jovem avançado do Atlético de Madrid realizou exames que confirmaram uma entorse no joelho esquerdo de gravidade ainda desconhecida.

"O atacante português, que sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de baixo grau, passou por exames médicos na Clínica da Universidade de Navarra e aguarda evolução", escreveu o clube espanhol numa nota publicada esta segunda-feira.

O regresso do internacional português às contas de Diego Simeone para o retomar da La Liga, a 08 de junho, depende agora da evolução do seu estado de saúde. Contudo, no arranque da Liga espanhola, com o Atlético de Madrid a defrontar o Athtletic Bilbau, Félix estaria de fora de qualquer das formas, uma vez que vai cumprir um jogo de castigo após uma sequência de cinco cartões amarelos.