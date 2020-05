Presidente da Liga de Clubes quer jogos transmitidos em sinal aberto

O presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, apresentou ao Governo uma proposta para que os jogos da I Liga de futebol, que devido à pandemia de covid-19 decorrerão à porta fechada, tenham transmissão televisiva em sinal aberto.

“Sabemos que os jogos vão ser à porta fechada e que o público não pode aceder. Aquilo que queremos e tentámos potenciar foi que a entidade governamental pudesse de alguma forma injetar dinheiro nos canais generalistas, para que pudessem adquirir conteúdos junto das operadoras”, afirmou, citado pela agência Lusa. “Assim, as operadoras seriam ressarcidas e poderiam pagar os clubes, fechando este ciclo”.

Diante dos jornalistas no final de uma reunião com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, Proença notou ainda que esta é uma forma de não criar aglomerados à volta dos estádios “e assim também proteger as famílias”.

Com o retomar dos jogos da I Liga marcados para 4 de junho, Pedro Proença lembrou que o "importante agora é retomar as competições” ao ser questionado sobre a sua continuidade na presidência da Liga, depois de Benfica e Cova da Piedade terem abandonado a direção. "Fui reeleito há um ano com 96%. É um momento muito difícil para muitos clubes que estão em sérias dificuldades e necessitam de retomar a sua atividade profissional. Aceitamos com naturalidade as críticas, numa altura que é preciso tomar decisões difíceis. A Liga é dos clubes e o presidente da Liga estará enquanto os clubes quiserem”.