Marcelo estava perto de estabelecimento comercial onde ocorreu assalto violento em Cascais

Marcelo Rebelo de Sousa encontrava-se perto do estabelecimento comercial que foi assaltado, em Cascais, na noite de terça-feira. Contudo, o Presidente da República já estava a jantar no hotel Albatroz, localizado ao lado do estabelecimento, quando ocorreu o sucedido, não tendo sido necessária qualquer intervenção do Corpo de Segurança da PSP, como inicialmente foi noticiado pelo Cascais24.

A situação foi esclarecida por fonte da Presidência da República, citada pelo Correio da Manhã.

Recorde-se que um grupo assaltou uma loja, esta terça-feira, em Cascais, do qual terão resultado cinco feridos, incluindo agentes da PSP.

A força de segurança acabou por deter três suspeitos.

Notícia atualizada pelas 12h40