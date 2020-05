IPMA deixa doze distritos sob alerta amarelo este domingo

É esperada a ocorrência da trovoada e aguaceiros em alguns pontos do país, entre as 11h00 e as 21h00.

Doze distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo, este domingo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevêm-se "aguaceiros e trovoada em alguns locais, que poderão ser fortes, de granizo e acompanhados de rajadas fortes de vento", entre as 11h00 e as 21h00, pode ler-se no site oficial do Instituto.

Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga são os distritos que estão sob aviso amarelo, de acordo com o IPMA.

Em Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo e Porto são esperados "aguaceiros e trovoada em alguns locais no interior".