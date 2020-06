Áudio de Neymar confirma discussão violenta entre a mãe e o namorado: "O v*adinho que ela tá pegando"

No início da semana, a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, e o namorado, Tiago Ramos, foram notícia no Brasil devido a uma alegada discussão violenta, que terá terminado com o jovem no hospital.

Após a polémica, os agentes de Nadine Gonçalves negaram o sucedido e o casal disse aos médicos que o modelo, que teve de levar 12 pontos na mão, tinha caído em cima de uma mesa de vidro. No entanto, um suposto áudio de Neymar, divulgado pelo jornalista Léo Dias, do Metrópoles, confirma que houve mesmo uma discussão entre a mãe e o namorado, que terá ido parar ao hospital depois de dar um soco num vidro da varanda.

No início da gravação, o futebolista explica que pediu para um amigo ir até à residência de mãe para saber se ela estava bem: “Eu mandei o Chris lá para ver a minha mãe, se tinha algum indício, se ela tomou alguma pancada, alguma coisa", diz Neymar numa conversa com amigos.

"Ela teve uma discussão com o namorado dela e ele tá indo para o hospital, ser operado agora. Ele deu um soco no vidro da varanda”, acrescenta.

"E ela fala pra mim que ele tropeçou, falaram que ele tropeçou da escada e foi apoiar, mas da escada pro vidro que está quebrado, é muito longe (…) Ela falou que ele tropeçou. Não tem como, isso aí é soco”, disse ainda.

Um amigo acaba por surgir perdido na conversa e pergunta de quem estão a falar e é então que Neymar acaba por insultar o padrasto. "O namoradinho da minha mãe, o v*adinho que ela tá pegando", afirma.

À imprensa brasileira, os vizinhos falam de gritos e de agressividade numa discussão que só acabou quando o modelo, enfurecido, deu um soco no vidro.

"Era por volta das 20h e começou uma discussão normal de casal, que começou a ficar mais acalorada e durou mais ou menos uns 15 minutos. E parou. Ficou uns 20 minutos esse barulho, mas voltou muito mais forte, com ele (Tiago) muito exaltado. Eu não ouvia muito ela, apenas ele falando muito palavrão, e ela chorando. O rapaz estava muito descontrolado, quebrando as coisas dentro do apartamento”, relatou um vizinho em entrevista ao programa ‘A tarde é sua’.

O comportamento violento de Tiago Ramos não é, contudo, novidade. O rapaz já foi acusado de agressão em Espanha por Rita Cumplido, de 44 anos, que namorou com o modelo antes de Nadine.