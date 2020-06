Conceição Queiroz fala sobre episódio em que foi vítima de racismo: "Nunca vais ser ninguém na vida"

A jornalista da TVI Conceição Queiroz admitiu já ter sido vítima de racismo, esta quinta-feira, no programa da RTP 5 Para a Meia-Noite. "Sim, todos nós negros já passamos, isso é óbvio", afirma a jornalista, que decidiu contar um comentário feito por uma professora durante o ensino secundário.

"Tinha 15 anos no liceu cá em Portugal já, uma professora minha da cadeira de Psicologia fez um teste para tentar perceber para o que cada um estava vocacionado. Todos os meus colegas estavam vocacionados para alguma coisa. Fui a única pessoa que não estava vocacionada para rigorosamente nada. Nunca mais me esqueci desta frase: 'Nunca vais ser ninguém na vida'. Para mim ser alguém na vida significa ter trabalho, emprego. Na altura disse: 'Posso ser assistente de cabeleireiro'. E ela respondeu: 'Nem te estou a ver a acabar o 12º ano'. Isto para uma miúda de 15 anos é perigoso", desabafa Conceição Queiroz, que diz que tem "uma estrutura emocional" que a permitiu lidar com a situação, no entanto, outra pessoa poderia ter sido muito afetada pelo comentário.

Recorde-se que Conceição Queiroz se emocionou ao apresentar uma peça sobre a morte de George Floyd, um afro-americano de 46 anos que morreu após um polícia se ter ajoelhado sobre o seu pescoço, até este ficar inconsciente. Visivelmente consternada, a pivô não conseguiu acabar de ler o texto que lançava a peça.