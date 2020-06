Uma mulher ficou gravemente ferida, este sábado, na sequência da queda de um primeiro andar em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

A vítima estava a mostrar uma casa a possíveis compradores quando caiu por uma claraboia, segundo o Jornal de Notícias.

A mulher ficou com múltiplos traumatismos e foi transportada no helicóptero do INEM para o Hospital de Bragança, o seu estado é considerado grave.