António Raminhos conta episódio provocado por Transtorno Obsessivo Compulsivo

António Raminhos contou, através da sua conta oficial de Instagram, esta segunda-feira, um episódio protagonizado por si e provocado pelo Transtorno Obsessivo Compulsivo com que foi diagnosticado. A doença levou o humorista a ser mais bruto com sua mulher, Catarina. O Transtorno Obsessivo Compulsivo é um distúrbio do foro mental, que pode causar ansiedade, pensamentos obsessivo-compulsivos e ataques de pânico.

O humorista de 39 anos contou um episódio que viveu ao lado da mãe das suas filhas com o intuito de que os seus seguidores "possam ver e compreender aquilo que eu se calhar não compreendia noutras alturas: não estão sozinhas e não há vergonha em pedir ajuda", pode ler-se na publicação.

Raminhos acordou "com a neura", como apelida", e acabou por ser bruto com a mulher. "Parecia que a Catarina me tinha deixado. (…) Tratei mal a Catarina, fui bruto com ela, respondi-lhe de forma negativa, respondi-lhe mal", contou.

O humorista admitiu ainda que recorre à terapia para controlar o problema. "Por causa da terapia já sei, mais ou menos, o que fazer. Mas o importante é aprendermos, de algum modo, a conviver com isto. Se não encontro nada que lhe dê significado, ‘abraço’ esta neura. É preciso ter cuidado, porque a energia da pessoa baixa quando acordamos assim. E isso acaba por atrair mais coisas, mais pensamentos, as situações encaram-se, logo, de um modo muito mais negativo", afirmou.