Pablo Alborán assume homossexualidade: "Preciso de ser um pouco mais feliz do que já sou"

O cantor Pablo Alborán utilizou as redes sociais, esta quarta-feira, para falar sobre a sua sexualidade. No Instagram, o músico partilhou um vídeo onde revela que é homossexual e admite que decidiu abordar o assunto porque precisava “de ser um pouco mais feliz”.

“Preciso de ser um pouco mais feliz do que já sou”, disse o cantor espanhol, onde destaca que nunca se sentiu discriminado por familiares, colegas ou amigos.

No entanto, Alborán espera que esta mensagem da sua parte possa servir como apoio a todos aqueles que não podem viver livremente a sua sexualidade. “Infelizmente, há muita gente que não vive assim e, por isso, espero que esta mensagem sirva para tornar o caminho mais fácil para alguém“,disse, acrescentando que teve sempre “liberdade para amar” quem quis.

O cantor realça ainda que vivemos num período que tem contribuído para que nos sintamos “estranhos”, que faz com que “replaneemos a vida, o trabalho” e o “que nos faz felizes”. Contudo, muitas vezes, “esquecemo-nos do amor que nos une”.

“Continuarei a centrar a minha vida pública no meu trabalho, na minha música, tentarei fazê-lo o melhor que sei, e com um respeito absoluto pela profissão e pelo público”, disse.

“Sempre pensei que qualquer um se podia identificar com as minhas letras, para mim a música é livre e quero sentir-me tão livre como as minhas canções“, afirmou ainda.

A sexualidade do músico, que até então não tinha abordado o assunto, já tinha sido discutida diversas vezes em Espanha. Pablo Alborán recusou-se sempre a falar sobre o mesmo, uma vez que esta se tratava de uma questão pessoal e privada.